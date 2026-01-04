Enrico calciatore morto a 25 anni | il misterioso volo dal ponte la notte di Capodanno Cosa non torna

Enrico, giovane calciatore italiano di 25 anni, è deceduto durante un incidente avvenuto nella notte di Capodanno a Chamonix, in Francia. La sua morte, causata da una caduta di almeno sei metri da un ponte, ha sollevato molte domande sulla dinamica dell’accaduto. Questa vicenda, che ha scosso l’ambiente sportivo e non solo, resta avvolta da un alone di mistero.

Una vacanza di Capodanno finita nel modo più tragico: un giovane italiano è morto dopo una caduta di almeno sei metri da un ponte, a Chamonix nelle Alpi francesi. La vittima è Enrico Bigi, 25 anni, di Bologna, calciatore dilettante molto conosciuto nel suo ambiente. L’incidente è avvenuto nella notte, quando la località era ancora piena di turisti e festeggiamenti. I soccorsi sono scattati subito: vigili del fuoco e sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate nell’impatto sono risultate troppo gravi. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della gendarmerie, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia successo davvero e perché il ragazzo sia finito giù dal ponte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

