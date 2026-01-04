Energie rinnovabili contro il ritorno al nucleare | il dibattito di Legambiente a Sessa Aurunca

Legambiente a Sessa Aurunca ha affrontato il tema delle energie rinnovabili e del possibile ritorno al nucleare in Italia. Il dibattito si focalizza sulle strategie energetiche future del Paese, evidenziando le tensioni tra la promozione delle fonti rinnovabili, come vento e sole, e le proposte di reintrodurre il nucleare come soluzione energetica. Un confronto che riflette le scelte e le sfide attuali nel settore energetico nazionale.

In Italia è in corso un acceso dibattito sul futuro energetico del Paese. Negli ultimi mesi si assiste a quello che molti osservatori definiscono un attacco inspiegabile alle energie rinnovabili, in particolare eolico e solare, accompagnato da un rinnovato interesse verso l'energia nucleare.

