Emma Villas Siena vittoria al tie break ad Aversa

Emma Villas Siena ha conquistato una vittoria al tie break nella trasferta di Aversa, con un punteggio complessivo di 3-2. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio intenso, con i set alternati tra le due squadre. Un risultato importante per il team senese, che continua la propria stagione con determinazione e tenacia.

Virtus Aversa – Emma Villas Codyeco Lupi Siena 2-3: (25-10; 28-30; 23-25; 25-16; 11-15) EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 23, Compagnoni 8, Randazzo 21, Maletaj 1, Ceban 6, Baldini, Benavidez 6. VIRTUS AVERSA: Minelli, Vattovaz, Tallone 16, Raffa, Mattei 15, Mazza, Motzo 23, Tiozzo 18, Garnica, Agouzol, Guerrini, Mentasti, Volpato 6. ARBITRI: Merli Maurizio, Pazzaglini Marco. Video Check: De Martino Dario. Segnapunti: Capezio Eleonora SIENA – Serviva vincere per scrollarsi di dosso la partita contro il Brescia ma soprattutto per centrare la qualificazione in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Volley serie A2. Emma Villas cade al tie break. Niente da fare con Sorrento Leggi anche: L’Emma Villas si sblocca in trasferta. A Fano il successo arriva il tie-break Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'Emma Villas sbanca Anversa e si qualifica per la Coppa Italia; Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca; EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA CADE IN CASA CONTRO BRESCIA; Nel weekend ultima giornata di andata. L'EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA ESPUGNA IL PALAJACAZZI AL TIEBREAK - Serviva vincere per scrollarsi di dosso la partita contro Brescia ma soprattutto per centrare la qualificazione in Coppa Italia. oksiena.it

Pallavolo Serie A2. Gioia Emma Villas. Petrella: "Vittoria molto importante» - Dopo il netto successo contro Porto Viro al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno la Emma Villas Codyeco Lupi Siena ... lanazione.it

Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas torna a sudare. Domenica partita con Brescia - Dopo la vittoria casalinga contro Porto Viro, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ripreso la preparazione in vista della ... lanazione.it

Serie A2 Credem Banca – 13ª giornata di andata Colpo esterno per Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che supera Virtus Aversa 3–2 al tie-break nella 13ª giornata di andata della Serie A2 Credem Banca. Virtus Aversa – Emma Villas Codyeco Lupi Siena 2 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.