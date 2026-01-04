La serie di Netflix Emily in Paris, arrivata alla sua quinta stagione, è uno dei prodotti di maggiore successo della piattaforma californiana di streaming. Al debutto nell’ottobre del 2020, con l’attrice Lily Collins nei panni di una giovane americana, specializzata in marketing e social media e paracadutata nella scintillante vita di Parigi, nel 2022 è stata la serie Netflix più vista al mondo. E ha continuato a mietere successi di pubblico (mostra il lato che ogni turista ha in mente quando pensa a Parigi e alla Francia, e proprio per questo è detestata dai francesi ) nei cinque continenti, diventando un fattore piuttosto importante anche per l’economia transalpina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Emily in Paris e quei marchi che entrano a gamba tesa nel racconto

Leggi anche: Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5

Leggi anche: Emily in Paris 5, il ritorno della serie nel ricordo di Diego Borella. Lily Collins: “Emily più sicura delle sue scelte, nella vita è importante lasciarsi andare”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emily in Paris, Lucas Bravo rivela di essere stato scartato inizialmente per il ruolo di Gabriel - Lucas Bravo non è sempre stata la prima scelta per interpretare lo chef Gabriel in Emily in Paris, anzi, ha raccontato che inizialmente era stato scartato. comingsoon.it