Emergenza-urgenza Alla Croce Verde altre due postazioni
La Croce Verde di Bosisio Parini amplia la propria presenza con l’attivazione di due nuove postazioni di emergenza-urgenza. Questa iniziativa, frutto di recenti convenzioni con Areu, garantirà un servizio più capillare e tempestivo sul territorio. Le nuove postazioni, operative per almeno i prossimi quattro anni, rafforzano l’impegno dei volontari nel garantire assistenza immediata e qualificata in situazioni di emergenza.
I soccorritori volontari della Croce Verde di Bosisio Parini raddoppiano. Si sono inatti aggiudicati due postazioni di emergenza-urgenza nell’ambito delle nuove convenzioni con Areu scattate a inizio anno e che dureranno almeno per i prossimo 4 anni. Oltre alla storica convenzione per l’ ambulanza H24, 7 giorni su 7, che parte, come avviene ormai dal 1992 dalla sede di Bosisio Parini, i volontari soccorritori della Croce Verde di Bosisio si sono aggiudicati anche una nuova postazione che prevede la disponibilità di un’ambulanza H12, anche in questo caso 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 a partire dallo stazionamento di Barzago in Via Rimembranze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
