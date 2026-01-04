Emergenza in aeroporto due persone colte da mancamento Viscardi | Gestione non all’altezza

All'aeroporto di Orio al Serio, l'emergenza iniziata nella serata di sabato 3 gennaio continua a influenzare le operazioni. Due persone sono state colte da malore, evidenziando alcune criticità nella gestione della situazione. Le autorità e i servizi aeroportuali sono al lavoro per ripristinare la normalità, ma restano le preoccupazioni sulla tempestività e l'efficacia delle risposte fornite finora.

Orio al Serio. L’emergenza che dalla serata di sabato 3 gennaio perdura all’aeroporto non è ancora del tutto rientrata. A causarla, come ha spiegato Sacbo nella mattinata di domenica 4 gennaio, è stato un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale (ILS) Enav, generatosi poco prima delle ore 18 e risolto intorno alla mezzanotte, combinato alle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista. Di quelli programmati nella fascia oraria interessata, 34 voli sono stati dirottati su altri scali, 21 cancellati e 8 ritardati e rischedulati. Di conseguenza, sono stati cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati nella giornata di domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

