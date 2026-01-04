Elon Musk l' endorsement per Rubio | presidente del Venezuela

Elon Musk ha espresso il suo sostegno a Marco Rubio come possibile presidente del Venezuela, in un contesto segnato dall'operazione

Con l'operazione "Absolute Resolve", gli Stati Uniti hanno catturato Nicolás Maduro, trasferendolo a New York e lasciando il Venezuela senza guida. La domanda centrale è: chi governerà ora il Paese? I fedelissimi del chavismo, orfani del leader, resistono e mirano a formare un nuovo esecutivo. Tuttavia, Donald Trump ha idee diverse: durante una conferenza stampa, ha annunciato che gli USA assumeranno il controllo temporaneo. "Governeremo noi il Paese. Stiamo designando delle persone, vi faremo sapere chi sono", ha dichiarato, aggiungendo che "alcune di quelle persone sono in questa stanza". Tra i presenti c'era Marco Rubio, segretario di Stato, figura chiave nella politica estera aggressiva di Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elon Musk, l'endorsement per Rubio: presidente del Venezuela Leggi anche: Marco Rubio nuovo presidente del Venezuela? Elon Musk non sta nella pelle: «Approvo al 100%» Leggi anche: Elon Musk sull’elezione del presidente della Commissione Ue Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marco Rubio nuovo presidente del Venezuela? Elon Musk non sta nella pelle: «Approvo al 100%. Marco Rubio nuovo presidente del Venezuela? Elon Musk non sta nella pelle: «Approvo al 100%» - Con l’operazione Absolute Resolve, il Venezuela si ritrova improvvisamente senza il suo presidente, Nicolas Maduro, catturato dagli Stati Uniti e portato a New York. msn.com

Perché Elon Musk e Marco Rubio hanno litigato alla Casa Bianca e cosa cambia per Trump dopo lo scontro - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il miliardario Elon Musk, consigliere fidato di Donald Trump, si sono scontrati duramente durante un vertice di governo alla Casa Bianca. fanpage.it

Elon Musk: “se spengo Starlink crolla Ucraina. Usa fuori dalla NATO”/ Ira Polonia, Rubio: “nessuna minaccia” - Caos su Elon Musk dopo le parole su Starlink, l'Ucraina e la NATO: furia Polonia contro gli Usa, le repliche del magnate e di Rubio. ilsussidiario.net

Elon Musk è in corsa per diventare il primo "trilionario" - facebook.com facebook

La cinese #Byd ha sorpassato #Tesla di #ElonMusk x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.