Tra le notizie di gossip di questo weekend si trovano alcune novità: Belen Rodriguez saluta il 2025 in modo deciso, mentre Alvaro Morata e Alice Campello potrebbero essere ai titoli di coda del loro rapporto. Elodie, invece, è stata paparazzata in momenti di dolcezza, senza il partner, e Lorena Bianchetti ha declinato un’offerta economica per un calendario sensuale. Ecco un quadro aggiornato delle storie più commentate della settimana.

Weekend tempo di gossip. C'è chi saluta l'anno vecchio in modo forte (Belen Rodriguez), chi è a un passo dall'addio definitivo (Alvaro Morata e Alice Campello), chi ha rifiutato migliaia di euro per un calendario sexy (Lorena Bianchetti) e chi, invece, è stata fotografata in teneri atteggiamenti ma non con il fidanzato (Elodie). Lorena Bianchetti: "Rifiutai 400 mila euro per un calendario sexy". Con il suo programma " A sua immagine ", rubrica di approfondimento religioso, Lorena Bianchetti è il volto "candido" della tv pubblica. " Tutta casa, chiesa e Rai ", le hanno fatto notare durante una recente intervista sul Corriere e lei, senza girarci troppo intorno, ha replicato: " E allora? Che c'è di male? Sono molto legata alla mia famiglia, quella è la vita vera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elodie e la ballerina, Belen manda a quel paese il 2025, Alvaro Morata e Alice Campello come finirà

Leggi anche: Alice Campello, la rivelazione sulla crisi con Alvaro Morata

Leggi anche: Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio. “Lui vuole separarsi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Elodie e la ballerina, Belen manda a quel paese il 2025, Alvaro Morata e Alice Campello come finirà.

Elodie e la ballerina, Belen manda a quel paese il 2025, Alvaro Morata e Alice Campello come finirà - La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Elodie, Lorena Bianchetti, il calciatore del Monza e la moglie e Belen Rodriguez ... ilgiornale.it