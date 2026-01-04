Elly, Landini e Conte stanno con chi ha portato la gente alla fame e alla fuga.

Elly, Landini e Conte si schierano con coloro che hanno contribuito a causare povertà e migrazioni, sostenendo posizioni condivise anche da alcune sigle politiche e sindacali. Palazzo Chigi emette una nota di prudenza, mentre le principali forze di opposizione si allineano con queste posizioni. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le diverse anime della politica italiana e le questioni sociali in gioco.

Nota prudente di Palazzo Chigi, mentre Pd, M5s, Cgil, Fiom, Anpi e varie altre sigle rosse si schierano tutte col dittatore.. «Con lui c’è un’altra dozzina di detenuti italiani», spiega il ministro, in contatto diretto con l’ambasciatore De Vito per tutelare i connazionali sul suolo venezuelano.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

