Egitto-Benin Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’incontro tra Egitto e Benin, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 5 gennaio alle ore 17:00. In questa fase della competizione, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici rappresentano elementi utili per analizzare il match e le possibili strategie delle due squadre. Ecco una panoramica completa per seguire con attenzione questa partita.

Terza giornata di gare degli ottavi di finale di coppa d'Africa e tocca all'Egitto scendere in campo per affrontare il Benin di Rohr. La squadra di Hassan ha impattato contro l'Angola nell'ultima gara del girone, un pareggio che non è bastato agli avversari per qualificarsi ma che serviva ai faraoni per ottenere il primo posto nel girone. I Cheetahs hanno trovato di fatto la qualificazione battendo il .

