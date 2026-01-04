Egitto-Benin Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Egitto e Benin, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 5 gennaio alle ore 17:00. In questa partita si affrontano due team alla ricerca di qualificarsi ai quarti. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le possibili sorti di questa sfida.

Terza giornata di gare degli ottavi di finale di coppa d'Africa e tocca all'Egitto scendere in campo per affrontare il Benin di Rohr. La squadra di Hassan ha impattato contro l'Angola nell'ultima gara del girone, un pareggio che non è bastato agli avversari per qualificarsi ma che serviva ai faraoni per ottenere il primo posto nel girone. I Cheetahs hanno trovato di fatto la qualificazione battendo il .

