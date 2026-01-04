Egitto-Benin Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
L’incontro tra Egitto e Benin, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 5 gennaio alle ore 17:00. In questa partita si affrontano due team alla ricerca di qualificarsi ai quarti. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le possibili sorti di questa sfida.
Terza giornata di gare degli ottavi di finale di coppa d’Africa e tocca all’Egitto scendere in campo per affrontare il Benin di Rohr. La squadra di Hassan ha impattato contro l’Angola nell’ultima gara del girone, un pareggio che non è bastato agli avversari per qualificarsi ma che serviva ai faraoni per ottenere il primo posto nel girone. I Cheetahs hanno trovato di fatto la qualificazione battendo il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Egitto-Benin (Coppa d’Africa, 05-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Marocco-Tanzania (Coppa d’Africa, 04-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Egitto vs Benin ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Egitto-Benin Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici.
Pronostico Egitto-Benin: la storia si ripete - Benin è valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it
Coppa d'Africa, Egitto-Benin: per le quote "Faraoni" favoriti - Poco alla volta gli ottavi di Coppa d’Africa vanno avanti e, poco alla volta, tutte le squadre meno quotate cominciano ad essere eliminate dalla competizione. tuttosport.com
IL SENEGAL SI PRENDE IL PRIMO POSTO NEL GIRONE Il Senegal vince 3-0 col Benin e accede agli ottavi di finale dove sfiderà il Sudan, il Benin si qualifica anche perdendo ma dovrà sfidare il temibile Egitto Il Senegal doveva prevalere sul Congo nella lott - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.