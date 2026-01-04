Economia trasporti e lago | Svolta a Chiusi nel 2026

Nel 2026, Chiusi si prepara a un cambiamento significativo con interventi nei settori pubblici, dei trasporti e dell’economia locale. L’obiettivo è migliorare i servizi ferroviari, valorizzare il lago e rafforzare il commercio di vicinato, promuovendo inoltre la creazione di una comunità energetica. Queste iniziative intendono sostenere lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo le basi per un futuro più equilibrato e connesso.

Dai lavori pubblici al lago, dai servizi ferroviari al commercio di vicinato, alla comunità energetica. Gianluca Sonnini (foto), sindaco di Chiusi, dice che "il 2026 sarà decisivo per la città e per l’amministrazione, sarà l’ultimo anno completo prima della scadenza del mandato": "Lavoreremo per portare a termine gli impegni assunti, anche grazie a una straordinaria attività di programmazione che, in quattro anni, ci ha consentito di investire 580mila euro, costruendo un dossier di interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 8 milioni già finanziati. Lavoro, cultura e servizi sono fondamentali per il rilancio e per combattere lo spopolamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Economia, trasporti e lago: "Svolta a Chiusi nel 2026" Leggi anche: L’economia circolare è la chiave per la svolta nel settore dell’acciaio Leggi anche: L’economia dell’Ue cresce, quella di Meloni no: tra gli ultimi quest’anno e nel 2026, fanalino di coda nel 2027 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Economia, trasporti e lago: Svolta a Chiusi nel 2026. Burkina Faso vs Samoa: The Land of Honest Men vs The Heart of Polynesia Una panoramica sui bonus anziani 2026 per ridurre le spese quotidiane, dai sussidi Inps agli sconti su bollette e trasporti. #Economia #Pensioni - facebook.com facebook Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi nei trasporti. Dall'8 gennaio proteste nazionali e locali per aerei, bus, tram e treni #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.