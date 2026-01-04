Ecco perché la Ue è il vincitore assoluto dopo la cattura di Maduro

L’azione degli Stati Uniti contro Maduro e il Venezuela evidenzia come, nel diritto internazionale, le decisioni siano spesso soggette a valutazioni da parte delle istituzioni competenti come l’ONU. La situazione mette in luce l’importanza di un quadro multilaterale chiaro e rispettato, nel quale ogni intervento sia giustificato e valutato nel rispetto delle norme internazionali. È un esempio di come le dinamiche geopolitiche si intreccino con i principi fondamentali del diritto globale.

Dal blitz Maduro-Venezuela degli Usa ricaviamo un principio: per quanto gli Usa possano aver violato "ipoteticamente" il diritto internazionale (leggasi lo statuto Onu prima di lanciarsi in interpretazioni pro o contro), detta violazione (presunta o meno a seconda dei punti di vista) sarà oggetto di valutazione ONU solo se quest'ultima ne sarà investita in sede di Consiglio di sicurezza. Cosa, quest'ultima, che è difficile arrivi ad una risoluzione in quanto gli Usa hanno diritto di veto e poi perché non vi sarebbe stata una aggressione in termini di indipendenza dello stato venezuelano; tant'è che i poteri costituzionali e di fatto sono rimasti gli stessi benché il presidente Maduro (ritenuto – si ipotizza - per la legge americana socialmente pericoloso e presunto reo di narcoterrorismo internazionale) sia stato arrestato.

