Ebreo ortodosso ex militare e 92enne | chi è Alvin K Hellerstein giudice di Maduro

Alvin K. Hellerstein, 92 anni, ebreo ortodosso, ex militare statunitense, è il giudice che presiederà il processo a Nicolas Maduro a New York. Se, come previsto, Maduro si presenterà in tribunale, sarà sotto l’attenzione per le accuse legate al narcotraffico. La sua lunga carriera e il suo ruolo nel sistema giudiziario statunitense lo rendono una figura di riferimento in questo procedimento internazionale.

Già domani Nicolas Maduro potrebbe presentarsi in tribunale a New York per il processo che lo vede imputato per reati collegati al narcotraffico. Si trova attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn e quando arriverà in tribunale troverà ad attenderlo il giudice anziano della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Alvin K. Hellerstein, attualmente 92enne. Si tratta di uno dei giudici più anziani ancora in attività nel servizio giudiziario statunitense. È noto per essere un ebreo ortodosso ed è stato impiegato di recente in alcuni dei più importanti casi giudiziari passati per il distretto sud del tribunale di New York.

