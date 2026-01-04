È tornato tra le fiamme per lei la storia del calciatore Tahirys Dos Santos a Crans-Montana che ha salvato la fidanzata | come sta il 19enne

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore francese del Metz, si trovava a Crans-Montana durante un incendio scoppiato nella notte di San Silvestro. Il 19enne, intervenuto prontamente, ha salvato la fidanzata dalle fiamme. Questa vicenda evidenzia il suo coraggio e la sua presenza di spirito in un momento di emergenza, lasciando spazio alle notizie sul suo stato di salute e sulla vicenda.

Tahirys Dos Santos, terzino diciannovenne della seconda squadra francese del Metz, si trovava al Le Constellation di Crans-Montana quando è divampato l’incendio nella notte di San Silvestro. Il giovane, che aveva raggiunto il primo piano del locale insieme alla fidanzata Coline per festeggiare l’arrivo del 2026, è riuscito inizialmente a guadagnare l’uscita sfuggendo alle fiamme. Una volta al sicuro, però, ha realizzato che la ragazza era rimasta bloccata all’interno della struttura. La decisione di tornare tra le fiamme. Dos Santos non ha avuto dubbi ed è tornato nel locale, ormai avvolto dal fuoco, per recuperare Coline. 🔗 Leggi su Open.online

