È sfida anche sui saldi Lecco prepara il sorpasso | Possiamo battere Como
Lecco si prepara alla sfida dei saldi, con l’obiettivo di superare Como nel settore dello shopping. Oscar Riva, titolare di un negozio storico e presidente di Federmoda di Confcommercio Lecco, esprime ottimismo sulla capacità della città di competere e vincere questa importante occasione commerciale. Una sfida che, secondo molti, potrebbe portare a un nuovo e positivo capitolo per il commercio locale.
Lecco come Como. Forse anche meglio. Almeno per quanto riguarda lo shopping. Ne è convinto Oscar Riva, 60 anni, titolare di uno storico negozio di calzature e pelletteria del centro città e presidente di Federmoda di Confcommercio Lecco. "Lecco è in trasformazione, non possiamo che migliorare – spiega il commerciante, titolare di Kammi -. I turisti aumentano, presto verranno realizzati nuovi alberghi che ne porteranno altri e che faranno acquisti nei negozi del centro. Lecco diventerà come Como, forse meglio, anche per quanto riguarda lo shopping, compreso di lusso, come è già successo ad esempio a Varenna che è la nuova Bellagio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Rensch: «Se giochiamo come contro il Como possiamo battere anche la Juventus in casa loro»
Leggi anche: Stadio di Lecco, Valsecchi: "Il Comune deve investire, non possiamo immaginare che il Lecco giochi altrove"
È sfida anche sui saldi. Lecco prepara il sorpasso: "Possiamo battere Como" - Il presidente di Federmoda di Confcommercio, Riva: "Città in trasformazione. ilgiorno.it
SONO GIA' PARTITI I SALDI UFFICIALI! Sfida il freddo: Scarpa giusta, prezzi scontati ! Collezione AUTUNNO/INVERNO 25/26 tutta in SALDO! Ora trovi il più vasto assortimento taglie e merce ! Solo fino al 10 Gennaio , in sconto anche gli articoli - facebook.com facebook
La sfida di Mondovicino: nei saldi punta al pienone con francesi e il popolo della neve x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.