È sfida anche sui saldi Lecco prepara il sorpasso | Possiamo battere Como

Lecco si prepara alla sfida dei saldi, con l’obiettivo di superare Como nel settore dello shopping. Oscar Riva, titolare di un negozio storico e presidente di Federmoda di Confcommercio Lecco, esprime ottimismo sulla capacità della città di competere e vincere questa importante occasione commerciale. Una sfida che, secondo molti, potrebbe portare a un nuovo e positivo capitolo per il commercio locale.

Lecco come Como. Forse anche meglio. Almeno per quanto riguarda lo shopping. Ne è convinto Oscar Riva, 60 anni, titolare di uno storico negozio di calzature e pelletteria del centro città e presidente di Federmoda di Confcommercio Lecco. "Lecco è in trasformazione, non possiamo che migliorare – spiega il commerciante, titolare di Kammi -. I turisti aumentano, presto verranno realizzati nuovi alberghi che ne porteranno altri e che faranno acquisti nei negozi del centro. Lecco diventerà come Como, forse meglio, anche per quanto riguarda lo shopping, compreso di lusso, come è già successo ad esempio a Varenna che è la nuova Bellagio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

