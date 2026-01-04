È morto l'elefante Craig uno degli ultimi super tusker africani ad avere zanne enormi

È deceduto in Kenya all’età di 54 anni l’elefante africano Craig, riconosciuto come uno degli ultimi

L’elefante africano Craig, uno degli ultimi "super tusker" con zanne gigantesche, è morto a 54 anni in Kenya. Era un simbolo della conservazione riuscita e uno degli animali più noti e fotografati di tutta l'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “L’ADHD non è solo una sfida, può avere dei punti di forza”: i risultati di uno studio sulla neurodiversità

Leggi anche: Musetti sfiderà Djokovic in finale ad Atene: “Due obiettivi, uno è vincere. L’altro sapete qual è”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Animali: Kenya, morto a 54 anni l'iconico elefante «super tusker» Craig | blue News; Kenya, morto a 54 anni l’iconico elefante ‘super tusker’ Craig.

È morto a 54 anni Craig, tra gli ultimi elefanti con le zanne giganti - Se ne è andato a 54 anni Craig, uno degli ultimi elefanti con le zanne giganti. dire.it