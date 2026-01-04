È morto giovanissimo Tragedia sulla provinciale gravissimo l’amico 21enne | Basta sangue

Una tragedia si è consumata nella notte sulla provinciale, coinvolgendo due giovani di 21 anni. Uno di loro ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. L’incidente ha suscitato grande dolore e richiesto un intervento immediato. Restano da chiarire le cause dell’accaduto, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce su quanto successo.

La notte appena trascorsa si è trasformata in tragedia per due giovanissimi, protagonisti di un drammatico incidente stradale che ha spezzato una vita e lasciato un altro ragazzo in condizioni disperate. Le prime ore del mattino, quando le strade sono quasi deserte e il silenzio accompagna il rientro a casa, sono state segnate da un violento schianto che non ha lasciato scampo a uno dei due occupanti dell'auto. >> Tragedia di Crans Montana, la scoperta choc dei medici su quei poveri ragazzi: cosa è successo davvero Secondo quanto ricostruito nelle ore successive, i due viaggiavano a bordo di una Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha improvvisamente perso aderenza ed è uscito di strada.

