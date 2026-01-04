È morto Angelo Maggio lo chef pugliese ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto
È deceduto Angelo Maggio, chef pugliese di 59 anni, dopo un incidente sulla litoranea nord di Otranto, in provincia di Lecce. L'uomo ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro un muretto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.
È morto Angelo Maggio. Lo chef 59enne pugliese è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla litoranea nord di Otranto, in provincia Lecce. Maggio stava rientrando dal lavoro quando, per cause da accertare, come riporta l’agenzia Ansa, ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è finita contro un muretto a secco. Ogni tentativo del personale sanitario del 118 di salvargli la vita si è rivelato inutile. Immediato il cordoglio di amici e colleghi. “Ci stringiamo forte alla famiglia di Angelo Maggio, in questo momento di profondo dolore. – ha scritto Stefano Nisi – Perdiamo un collaboratore serio, un professionista instancabile, ma soprattutto una gran brava persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
