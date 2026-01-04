È morta anche lei Crans Montana nuovo annuncio delle autorità e altro choc | è tra le vittime appena identificate

Nella stazione sciistica di Crans-Montana, si aggiungono dettagli alla tragedia di Capodanno, con l’identificazione di nuove vittime. Le autorità hanno comunicato con dolore l’ulteriore perdita, sottolineando la gravità dell’incidente. Questo nuovo aggiornamento si inserisce in un quadro ancora molto delicato, che richiede attenzione e rispetto per le persone coinvolte e le loro famiglie.

La tragedia che ha segnato i festeggiamenti di Capodanno nella stazione sciistica di Crans-Montana continua a restituire nuovi e drammatici elementi. Nell’incendio scoppiato all’interno del bar Le Constellation, costato la vita a 40 persone, le autorità svizzere proseguono il complesso lavoro di identificazione delle vittime, mentre restano aperte le indagini sulle cause e sulla dinamica del rogo. Tra le informazioni emerse nelle ultime ore c’è quella relativa alla vittima più giovane: una ragazza svizzera di appena 14 anni. La conferma è arrivata dalla polizia cantonale del Vallese, che ha annunciato l’identificazione di altre 16 persone rimaste uccise nell’incendio divampato pochi minuti dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, sale a 24 il numero delle vittime identificate Leggi anche: Crans-Montana, non ci sono italiani tra nuove vittime identificate Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, Emanuele 'prima vittima italiana', lo zio 'aspettiamo il dna'. La Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi'. LIVE Crans Montana, gli aggiornamenti. Tra i feriti giovane calciatore del Pescara: "Visto cose orribili" - Almeno 47 morti e 115 feriti nell’esplosione causata da un incendio all’interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi - Decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciisti ... ilsole24ore.com

Vlasnik kluba iz Crans-Montane ve? je bio u zatvoru: Sam je preure?ivao lokal

E' morta Chiara Costanzo, vittima del rogo di Crans. La famiglia originaria di Arona - facebook.com facebook

#3gennaio Crans-Montana, 16enne milanese sarebbe stata trovata morta. Galiano: “Come fate a ergervi sempre a giudici” x.com

