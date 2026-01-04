E’ mancato soltanto il gol ma stavolta niente drammi Riprendiamo a fare punti

Dopo un primo tempo sottotono, la squadra ha mostrato miglioramenti nel secondo, dimostrando carattere e determinazione. Nonostante un errore iniziale di Pozzi, il secondo tempo ha evidenziato una prova più consistente, consentendoci di mantenere il focus sulla ripresa e sulla volontà di fare punti. La partita offre spunti di riflessione e motivazione per affrontare al meglio le prossime sfide.

"Un primo tempo non all’altezza, il secondo mi è piaciuto. Dopo un errore in avvio di Pozzi che ci può stare siamo andati in confusione. Abbiamo perso tutti i duelli. Nel secondo tempo abbiamo creato i presupposti per segnare. Mi è piaciuto l’atteggiamento della ripresa. È mancato solo il gol. Non dobbiamo fare drammi ma fin dalla prossima riprendere a fare punti al Benelli ". Stellone così come il Benelli è stato gelato dal Pineto. Un avvio da incubo ha dato l’opportunità al Pineto di uscire per la prima volta nella sua storia da Pesaro con i tre punti. Un secondo tempo arrembante questa volta alla Vis non è bastato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "E’ mancato soltanto il gol ma stavolta niente drammi. Riprendiamo a fare punti" Leggi anche: Napoli-Eintracht, Conte non fa drammi: "Oggi ci è mancato solo il gol" Leggi anche: Juventus Next Gen, Brambilla resta ottimista: «C’è mancato soltanto il gol, che avremmo meritato. Dobbiamo migliorare in un aspetto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mariotti: "Ci è mancato soltanto il gol" - C’è rammarico in casa Arezzo al termine della gara contro il Montespaccato e non può essere altrimenti. lanazione.it Tra Sangiustese e Trodica manca soltanto il gol - SANGIUSTESE: Rossi, Lattanzi, Pasqualini, Innamorati (24’st Masi), Lanza, Iommi (40’st Ausili), Perpepaj (24’st Strupsceki), Cichella, Grassi, Raparo (31’st ... ilrestodelcarlino.it Venezia, Stroppa: "Mancato solo il gol, mi dispiace soltanto di avere un punto solo" - Dopo il pari contro l'Empoli, Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa di quanto mostrato dalla sua squadra al Castellani. tuttomercatoweb.com Palermo saluta il 2025 festeggiando un delitto mancato. Miracolosamente, è rimasta soltanto ferita la giovane donna raggiunta dagli spari esplosi qualche sera fa nel bel mezzo della movida natalizia. La fucilata che l’ha colpita non è stata fatale e Palermo non - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.