E le stelle stanno in chat La ricetta dei campioni | amici contro lo stress

Immaginate un cenone di Capodanno degli anni Sessanta, con campioni come Gigi Riva, Felice Gimondi, Nicola Pietrangeli e Giacomo Agostini riuniti intorno allo stesso tavolo. In un’epoca in cui lo sport univa persone e generazioni, il valore dell’amicizia e della condivisione si riflette anche nel modo in cui affrontiamo lo stress. Una ricetta semplice, autentica e senza fronzoli: amici, dialogo e serenità, anche nella vita quotidiana.

Immaginate un cenone di Capodanno alla fine degli Anni Sessanta: con Gigi Riva, Felice Gimondi, Nicola Pietrangeli e Giacomo Agostini allo stesso tavolo. O ancora, tre decenni dopo, Alberto Tomba, Marco Pantani, Michael Schumacher e un giovanissimo Valentino Rossi insieme per un brindisi. Beh, sarebbe stato oggettivamente impossibile. E non perché quegli Idoli non si stimassero o non si conoscessero, anzi. Ma perché appartenevano, tutti, come noi comuni mortali, ad un mondo in cui il contatto, la frequentazione, esagerando persino l'amicizia!, esistevano soltanto sul terreno della realtà fisica.

