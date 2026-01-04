E dopo NataleBabbi! L' Ancona espugna il campo della capolista Ostiamare dorici a -3 dalla vetta

Dopo Natale, l'Ancona ha ottenuto una vittoria importante sul campo della capolista Ostiamare, rafforzando le proprie motivazioni nella corsa alla vetta. Con questa affermazione, i dorici si avvicinano a -3 dalla prima posizione, mantenendo vive le chance di competere fino alla fine della stagione. Un risultato che conferma la determinazione della squadra e la competitività del campionato.

Era l’unico risultato possibile per continuare a coltivare speranze di giocarsi fino alla fine il primo posto. E vittoria, alla fine, è stata: sofferta, maturata attraverso un tragitto difficilmente immaginabile (alzi la mano chi avrebbe scommesso un euro su un secondo tempo interamente in 11. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

