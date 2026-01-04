È aumentato tutto dal 1 gennaio 2026 ma di chi è davvero la colpa? C’entrano i consumi i rinvii e l’Europa

Dal 1° gennaio 2026 sono avvenuti diversi aumenti che hanno inciso sull’economia delle famiglie italiane. Le cause sono molteplici e si intrecciano tra cambiamenti nei consumi, rinvii e politiche europee. Ma a chi attribuire realmente la responsabilità di questa situazione? Analizzare i fattori alla base di questi aumenti permette di comprendere meglio le dinamiche economiche in atto e le possibili prospettive future.

No, non è un caso che proprio nel 2026 sono arrivati una serie di aumenti per l'economia dei cittadini e delle famiglie italiane. Non si tratta di una crisi improvvisa, ma l'emersione di scelte politiche rinviate negli anni precedenti. Per comprendere il fenomeno basta partire dalla Legge di bilancio 2026, ovvero dalla cosiddetta manovra approvata dal Parlamento pochi giorni fa. Gli obiettivi del provvedimento sono sostanzialmente tre. Il primo è quello di fare cassa senza aumentare in maniera diretta Iva ed Irpef. Il secondo è allinearsi agli impegni europei in materia di conti pubblici, finanza e ambiente.

