A Portico, la tradizione dei presepi si rinnova con le natività ‘contadine’ presentate alla 52ª rassegna “Portico il paese dei presepi”. Organizzata da Pro loco e residenti, questa manifestazione sta attirando un numero crescente di visitatori, raggiungendo circa 10.000 presenze. Un evento che valorizza le radici e le tradizioni locali, offrendo un’occasione di riflessione e scoperta per chi desidera conoscere il patrimonio culturale del territorio.

La 52ª rassegna di ‘ Portico il paese dei presepi ’, organizzata da Pro loco e abitanti, sta ottenendo un record di visitatori: circa 10mila. E non è finita qui, perché i presepi resteranno visitabili fino a domenica 11. Oltre le centinaia di natività spiccano la mostra Trenta ‘Grotapresepi’ del pittore Franco Gianelli di Predappio Alta e quella dei ‘ Presepi contadini ’ di Tarcisio Monti di Rocca San Casciano. Sono tre le rappresentazioni che aprono quest’ultima, sotto il loggiato dell’ex banca: un vecchio aratro ornato di grano, grappoli d’uva pendenti da un mastello e un mazzo di spighe, dal titolo ‘I frutti dell’amore’; al centro un vecchio bancone da falegname, con grano e grappoli d’uva, il tutto dominato da una bilancia in equilibrio, dal titolo ‘Il giudizio e la Misericordia’; infine, uno scaldaletto di una volta (il prete e la suora), sormontato da asino e bue che riscaldano il Bambino, come pure la paglia, all’interno di tre grandi cerchi uguali e distinti (la Trinità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E a Portico fanno bella mostra anche le natività ‘contadine’.

