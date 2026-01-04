Dovrà seguire le nostre regole | ecco perché ora Trump punta sulla vice di Maduro

Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che l’America si impegnerà a governare il Venezuela, suscitando attenzione e domande tra gli osservatori. La scelta di puntare sulla vice di Maduro rappresenta un cambiamento significativo nelle strategie della politica statunitense verso il paese sudamericano. Questa mossa apre nuovi scenari e richiede un’analisi attenta delle implicazioni geopolitiche e diplomatiche coinvolte.

Donald Trump ha annunciato che " l'America governerà il Venezuela ". La dichiarazione rilasciata ieri in conferenza stampa dal presidente Usa ha sorpreso molti osservatori e ha sollevato perplessità e interrogativi, non solo tra il popolo Maga. Fornire qualche risposta nella fase attuale appare del tutto prematuro, forse persino per lo stesso capo della Casa Bianca, ma le prime esternazioni dell'amministrazione repubblicana lasciano intravedere quella che potrebbe essere la strategia Usa post-Maduro. A partire proprio dalle parole del commander in chief. Durante l'incontro con i giornalisti a Mar-a-Lago, Trump ha affermato che intende governare il Paese sudamericano " finché non potremo effettuare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa " verso una nuova leadership. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

