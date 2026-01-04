Dove vedere in tv Errani Vavassori oggi alla United Cup 2026 | orario avversari streaming

Domenica 4 gennaio, Sara Errani e Andrea Vavassori partecipano alla United Cup 2026, nella sfida tra Italia e Svizzera del Gruppo C. Ecco le informazioni su orario, avversari e modalità di streaming per seguire in tv e online il loro incontro, parte integrante di questa competizione internazionale di tennis a squadre.

Oggi, domenica 4 gennaio, Sara Errani e Andrea Vavassori scenderanno in campo per dare il proprio contributo nella sfida tra Italia e Svizzera, valida per il Gruppo C della United Cup 2026, competizione a squadre miste di tennis tra nazioni. Alla RAC Arena di Perth (Australia), la coppia azzurra affronterà il duo elvetico che, almeno sulla carta, dovrebbe essere composto da Stan Wawrinka e Belinda Benci c. Resta tuttavia un punto interrogativo legato alla presenza del quarantenne rossocrociato. Wawrinka, infatti, potrebbe trovarsi nella condizione di disputare a stretto giro di posta prima il singolare contro Flavio Cobolli e successivamente il doppio misto insieme a Bencic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori oggi alla United Cup 2026: orario, avversari, streaming Leggi anche: Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dove vedere in tv Errani/Vavassori oggi alla United Cup 2026: orario, avversari, streaming; Tennis, United Cup al via: cos'è, come funziona, quando gioca l'Italia e dove vederla; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli; United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv. Dove vedere in tv Errani/Vavassori oggi alla United Cup 2026: orario, avversari, streaming - Oggi, domenica 4 gennaio, Sara Errani e Andrea Vavassori scenderanno in campo per dare il proprio contributo nella sfida tra Italia e Svizzera, valida per ... oasport.it

Dove vedere Bolelli e Vavassori a Torino e Inter-Lazio: lo sport di oggi 9 novembre - In campo oggi anche le nazionali Under 17 nei Mondiali che si stanno disputando in Qatar: dopo aver battuto i padroni di casa ... gazzetta.it

Debutterà il prossimo 5 dicembre nella città di Kuala Lumpur, in Malesia, il Great British Circus. Sarà possibile vedere lo show sino all'11 gennaio 2025. Questa sera desidero augurare a tutta la compagnia del Great British Circus tanto successo e fortuna. W IL - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.