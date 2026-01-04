Dov’è il mio amico? Crans-Montana Filippo viene estubato | la domanda da brividi

Dopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, cresce l’angoscia per la sorte delle persone coinvolte. Tra i sospiri di paura, si fa ancora più pressante la domanda: “Dov’è il mio amico?”. In questa difficile notte di Capodanno, le autorità si impegnano per fare luce su quanto accaduto e per supportare i familiari colpiti da questa tragedia.

La notte di Capodanno segnata dall’ incendio a Crans-Montana continua a lasciare ferite profonde tra chi è sopravvissuto all’esplosione nel locale Le Constellation. A distanza di giorni, il bilancio umano resta drammatico, ma dai reparti ospedalieri arrivano anche segnali di cauto miglioramento per alcuni dei giovani rimasti coinvolti. Le condizioni dei feriti italiani restano al centro dell’attenzione, mentre prosegue il delicato lavoro dei medici e degli operatori sanitari. Tra le storie che più colpiscono c’è quella di Filippo, uno dei ragazzi sopravvissuti. Dopo giorni di ricovero, il giovane è stato estubato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è seguito insieme agli altri pazienti trasferiti dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

