Dove Cameron | beauty look di fidanzamento tra romanticismo etereo e anima rock

Dove Cameron, in occasione del suo fidanzamento con Damiano David, presenta un beauty look che unisce romanticismo etereo e stile rock. Con un incarnato luminoso, eyeliner nero intenso, un semiraccolto morbido e unghie lunghe rosa glossy, la popstar americana esprime una femminilità delicata e moderna. Questo look, delicato ma deciso, riflette un equilibrio tra fascino sognante e personalità forte, perfetto per celebrare un momento speciale.

