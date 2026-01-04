Dove Cameron | beauty look di fidanzamento tra romanticismo etereo e anima rock
Dove Cameron, in occasione del suo fidanzamento con Damiano David, presenta un beauty look che unisce romanticismo etereo e stile rock. Con un incarnato luminoso, eyeliner nero intenso, un semiraccolto morbido e unghie lunghe rosa glossy, la popstar americana esprime una femminilità delicata e moderna. Questo look, delicato ma deciso, riflette un equilibrio tra fascino sognante e personalità forte, perfetto per celebrare un momento speciale.
Incarnato porcelain-glow, eyeliner total black, semi raccolto morbido e unghie extra lunghe vestite di rosa glossy: per l'annuncio di fidanzamento con Damiano David, la popstar americana abbraccia la femminilità in stile fairy tale.
