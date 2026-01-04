Dove adolescenti e adulti a Torino imparano qualcosa sul sesso | Molte ragazze misurano ancora l’amore con la gelosia

A Torino, adolescenti e adulti partecipano a percorsi di educazione sessuo-affettiva, un approccio che va oltre il semplice insegnamento sul sesso. Questi incontri affrontano temi come il rispetto dei corpi, il consenso, le emozioni e i diritti, promuovendo una comprensione più consapevole delle relazioni e della prevenzione. Un’occasione per riflettere su come si misura l’amore e si costruiscono rapporti sani, senza ricorrere alla gelosia come metro di valore.

Non solo sesso, l'educazione sessuo-affettiva a Torino è un connubio di pratiche. Parlare di educazione sessuo-affettiva significa parlare di corpi, relazioni, consenso ed emozioni, ma anche di diritti, prevenzione e accesso alle informazioni. In Italia il dibattito resta frammentato e spesso.

