Dove adolescenti e adulti a Torino imparano qualcosa sul sesso | Molte ragazze misurano ancora l’amore con la gelosia

A Torino, adolescenti e adulti partecipano a percorsi di educazione sessuo-affettiva, un approccio che va oltre il semplice insegnamento sul sesso. Questi incontri affrontano temi come il rispetto dei corpi, il consenso, le emozioni e i diritti, promuovendo una comprensione più consapevole delle relazioni e della prevenzione. Un’occasione per riflettere su come si misura l’amore e si costruiscono rapporti sani, senza ricorrere alla gelosia come metro di valore.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.