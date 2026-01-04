Nelle ultime ore si è intensificato il contatto tra Roma e Torino in vista di un possibile scambio offensivo. A Trigoria, si valuta l’offerta di Artem Dovbyk alla Juventus come soluzione immediata per il mercato di gennaio. La proposta rappresenta un’opportunità da considerare per entrambe le società, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Asse Roma–Juventus attivato nelle ultime ore. A Trigoria circola una proposta che cambia lo scenario offensivo: Artem Dovbyk è stato offerto alla Juve come soluzione immediata per gennaio. La mossa nasce dal riassetto in attacco della Roma, sempre più vicina a Giacomo Raspadori. Con l’ingresso di un nuovo profilo, l’uscita dell’ucraino classe ’97 diventa una leva concreta. Da qui il contatto con la Juventus, a caccia di un rinforzo dopo l’infortunio di Dušan Vlahovi? e un rendimento non continuo del reparto. Il quadro, però, è subito chiaro: a Torino non c’è margine per investimenti pesanti nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dovbyk offerto alla Juve: contatto Roma-Torino

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Mou su Lucca. Offerto Dovbyk”

Leggi anche: Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma. Novità su Zhegrova e Dovbyk

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vlahovic lascia la Juve, Chiesa può tornarci. Dovbyk proposto al Napoli; Perin, stop della Juve. In attacco spunta l’opzione Dovbyk; Da Vlahovic a Nkunku fino a Dovbyk: i 5 attaccanti che possono cambiare maglia nel 2026; Calciomercato: Juventus, asta per Adzic e idea Maldini, caso Cancelo in alto mare.

La Roma offre Dovbyk alla Juve: trattativa complessa - La Roma avrebbe offerto Artem Dovbyk, attaccante classe 1997 della nazionale ucraina, alla Juventus: come riportato da "Il Tempo", il club giallorosso vorrebbe disfarsi del giocatore, ... tuttojuve.com