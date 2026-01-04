Dovbyk Napoli il giocatore è stato offerto ai partenopei La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino

Dovbyk, attaccante ucraino, è stato proposto al Napoli, che al momento valuta l’opportunità senza fretta. La mossa di Manna, agente del giocatore, ha attirato l’attenzione dei partenopei, ma la società si sta ancora confrontando sulla possibile trattativa. La situazione resta aperta, con il club che preferisce prendere decisioni ponderate prima di intraprendere eventuali passi concreti.

Retroscena Dovbyk: s'è proposto ufficialmente al Napoli, i dettagli - L'attaccante piace al Benfica, al Nottingham Forrest mentre in Liga ha chiesto informazioni il Betis Siviglia. tuttonapoli.net

CDS - Napoli, Dovbyk in uscita dalla Roma, il centravanti è stato proposto al club azzurro - Il Corriere dello Sport scrive di Artem Dovbyk, attaccante della Roma il quale sarebbe stato "offerto" al Napoli dai suoi agenti, in un affare slegato da quello relativo a un approdo di Lorenzo Lucca ... napolimagazine.com

SIRENE ITALIANE PER DOVBYK https://www.pagineromaniste.com/napoli-ce-dovbyk-de-laurentiis-prende-tempo/ - facebook.com facebook

Dovbyk sul mercato: proposto al Napoli, spunta il Como #ASRoma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.