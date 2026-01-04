Dovbyk Napoli il giocatore è stato offerto ai partenopei La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino

Dovbyk, attaccante ucraino, è stato proposto al Napoli, che al momento valuta l’opportunità senza fretta. La mossa di Manna, agente del giocatore, ha attirato l’attenzione dei partenopei, ma la società si sta ancora confrontando sulla possibile trattativa. La situazione resta aperta, con il club che preferisce prendere decisioni ponderate prima di intraprendere eventuali passi concreti.

Dovbyk Napoli, l’affare resta possibile anche se per il momento il club partenopeo si sta prendendo del tempo per decidere. I dettagli Il futuro di Lorenzo Lucca a Napoli appare sempre più incerto. L’attaccante italiano non è riuscito a conquistare la piena fiducia di Antonio Conte e, nelle ultime settimane, il suo impiego in maglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

