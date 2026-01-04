Dovbyk Juve | la Roma offre l’attaccante ucraino! La risposta del club bianconero ultimissima indiscrezione
La Roma ha avanzato un'offerta per l'attaccante ucraino Dovbyk, proponendolo alla Juventus. La risposta del club bianconero, al momento, rimane non ufficiale, ma si attende un aggiornamento sulle trattative in corso. Questa indiscrezione rappresenta un possibile sviluppo nel mercato di gennaio, coinvolgendo due importanti società italiane.
Dovbyk Juve: la Roma ha offerto l’attaccante ucraino ai bianconeri! La risposta del club non si è fatta attendere, ultimissima indiscrezione. Le vie del calciomercato sono infinite e, talvolta, le necessità di due rivali storiche possono incrociarsi inaspettatamente. In queste prime ore frenetiche di gennaio, un asse caldo sembra potersi sviluppare tra la Capitale e Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la Roma avrebbe bussato alla porta della Juve per offrire il cartellino di Artem Dovbyk. L’attaccante classe 1997 sembra essere finito ai margini del progetto tecnico giallorosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
