Dottoressa spiata e pedinata con un GPS | chiesta l’archiviazione per l’investigatore privato

Una dottoressa del Leccese ha denunciato di essere stata pedinata per mesi tramite un GPS installato sulla sua auto. L’indagine ha portato alla richiesta di archiviazione per l’investigatore privato coinvolto. La vicenda solleva questioni sulla privacy e sui limiti delle attività di investigazione privata, evidenziando l’importanza di rispettare i diritti individuali anche in situazioni di sorveglianza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.