Martedì scorso, nel laboratorio di Piobbico, lo Chef Roberto Dormicchi ha presentato il suo libro

Martedì scorso nel suo laboratorio di Piobbico lo Chef Roberto Dormicchi ha presentato il suo libro "Top Ten 10 anni di Trigliadibosco" un modo per celebrare undici anni di vita, di cucina e di legami indissolubili con il territorio. La presentazione del volume dedicato al decennio (diventato con orgoglio "10+1") di attività è stata un successo che ha superato ogni aspettativa, confermando quanto il progetto di Roberto sia radicato nel cuore della gente. L’estetica del volume è stata curata da professionisti che hanno saputo tradurre il gusto in emozione visiva: dalla maestria fotografica di Rodolfo Pompucci, Elisabetta Fusciani e Franco Deriu, alla creatività di Cristiano Andreani, i fumetti di Janluk Pictor, le illustrazioni di Andrea Fattori e le raffinate ceramiche di Denis De Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormicchi, sapore di terra in un libro

Leggi anche: Fano premia i suoi “Tesori”: undici eccellenze tra mare, terra e sapore

Leggi anche: La presentazione di "Terra colta", il nuovo libro di Filippo Pistoia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dormicchi, sapore di terra in un libro.

Piobbico, gusti, sapori e colori del territorio. La storia di una città attraverso le ricette di chi ci abita - PIOBBICO – Sabato 2 dicembre alle ore 17 al Castello Brancaleoni di Piobbico sarà presentato "Piobbico, gusti, sapori e colori del territorio", un libro di ricette per dare voce a chi Piobbico lo ha ... corriereadriatico.it

Che onore finalmente ho conosciuto la mamma di Roberto Dormicchi Triglia Di Bosco che bellissimo fine anno … seguiranno altri momenti di questo meraviglioso evento - facebook.com facebook