Doppio appuntamento per l' Epifania | divertimento solidarietà e grandi concerti

A Aversa, l'Epifania si celebra con due giornate di eventi dedicati a tutta la famiglia. Tra concerti, iniziative di solidarietà e momenti di intrattenimento, la città si prepara a vivere un fine settimana di festa e aggregazione. Un’occasione per condividere tradizioni e divertimento in un’atmosfera accogliente e tranquilla, nel rispetto delle iniziative locali e delle norme di sicurezza.

Aversa si prepara a vivere due giornate all’insegna della festa dell’Epifania, con eventi dedicati a grandi e piccini. Domani, 5 gennaio, e dopodomani, 6 gennaio, il calendario cittadino propone iniziative di intrattenimento, solidarietà e musica dal vivo.“Arriva la Befana” e nuove giostrine in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

