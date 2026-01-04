Dopo le auto incendiate in via Rigopiano l' amministrazione Masci visita l' alloggio popolare danneggiato

Da ilpescara.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'incendio di due auto in via Rigopiano, l'amministrazione comunale, guidata dagli assessori Alfredo Cremonese, Cristian Orta e Zaira Zamparelli, ha visitato l’alloggio popolare danneggiato. L’intervento mira a valutare i danni e a monitorare la situazione, in un contesto di preoccupazione crescente per la sicurezza nel quartiere. La vicenda rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali cause e alle misure di prevenzione future.

Anche l'amministrazione comunale, con gli assessori Alfredo Cremonese, Cristian Orta e Zaira Zamparelli, si è recata in via Rigopiano 88 dove nella notte sono andate a fuoco due automobili, probabilmente per un incendio doloso. Presente anche il presidente dell'Ater Di Meo. Un appartamento ai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

dopo le auto incendiate in via rigopiano l amministrazione masci visita l alloggio popolare danneggiato

© Ilpescara.it - Dopo le auto incendiate in via Rigopiano l'amministrazione Masci visita l'alloggio popolare danneggiato

Leggi anche: Liberato un alloggio popolare alle Arlecchino: decadenza dopo l'arresto per spaccio

Leggi anche: Irrompe in una scuola e interrompe le lezioni dopo aver aggredito passanti e danneggiato auto in sosta: denunciato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incendio nella notte, auto avvolta e distrutta da un incendio; Incendio a Roma: fiamme in un’officina a Torre Angela, danneggiate dieci auto; Auto posteggiata a fuoco: paura nel tardo pomeriggio; Allarme incendi, quattro automobili finiscono in fiamme fra due comuni.

dopo auto incendiate viaDopo le auto incendiate in via Rigopiano l'amministrazione Masci visita l'alloggio popolare danneggiato - Gli assessori Cremonese, Orta e Zamparelli assieme al presidente Di Meo dell'Ater si sono recati al civico 88 di via Rigopiano dove le fiamme delle due auto a fuoco hanno danneggiato un alloggio popol ... ilpescara.it

Incendiate le automobili di tre finanzieri in servizio a Roma. «È stato un raid mirato»: i piromani hanno usato diavolina e alcol - Diavolina e alcol poi l’incendio che ha avvolto le auto dei finanzieri parcheggiate davanti il comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gico, Gruppo ... ilmessaggero.it

Milano, auto incendiate in strada in via Lipari: secondo episodio in pochi giorni - Milano, 10 ottobre 2025 – Le carcasse delle microcar elettriche andate fuoco giovedì all'alba sono ancora a bordo strada, in via Lipari, zona Vercellina, così come i resti di uno scooter carbonizzato ... ilgiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.