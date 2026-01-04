Dopo le auto incendiate in via Rigopiano l' amministrazione Masci visita l' alloggio popolare danneggiato

Dopo l'incendio di due auto in via Rigopiano, l'amministrazione comunale, guidata dagli assessori Alfredo Cremonese, Cristian Orta e Zaira Zamparelli, ha visitato l’alloggio popolare danneggiato. L’intervento mira a valutare i danni e a monitorare la situazione, in un contesto di preoccupazione crescente per la sicurezza nel quartiere. La vicenda rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali cause e alle misure di prevenzione future.

Anche l'amministrazione comunale, con gli assessori Alfredo Cremonese, Cristian Orta e Zaira Zamparelli, si è recata in via Rigopiano 88 dove nella notte sono andate a fuoco due automobili, probabilmente per un incendio doloso. Presente anche il presidente dell'Ater Di Meo. Un appartamento ai.

