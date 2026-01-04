Donald Trump ha recentemente ribadito l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola per motivi di sicurezza. In un’intervista con The Atlantic, il presidente ha evidenziato la necessità di considerare la Greenland come parte di una politica di difesa più ampia, minacciando inoltre la vice di Maduro, rafforzando così l’attenzione internazionale sulla questione.

“ Abbiamo bisogno della Groenlandia, assolutamente”. Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Danimarca. Serve agli Usa “per motivi di sicurezza ” incalza il presidente americano riaccendendo la tensione tra Stati Uniti e Danimarca. Trump descrive l’isola come “circondata da navi russe e cinesi “. Dichiarazioni che arrivano poche ore dopo il post della podcaster americana Katie Miller, moglie di Stephen Miller, uno dei più stretti collaboratori del tycoon: sul suo profilo X è comparsa l’immagine della Groenlandia coperta dalla bandiera a stelle e strisce, accompagnata da una frase secca: “Presto la Groenlandia!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro

Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"

Leggi anche: Rubio scarica la vice di Maduro, Trump la minaccia: «Pagherà più di lui». E rilancia: «La Groenlandia? Ci serve per difesa» – La diretta

