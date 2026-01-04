Dopo i danni di Capodanno trovata anche una bomba carta nel Parco della Filosofia

A Gallipoli, nel Parco della Filosofia di via Firenze, è stata trovata una bomba carta inesplosa, probabilmente lasciata dai festeggiamenti di Capodanno. La scoperta, avvenuta questa mattina, ha suscitato preoccupazione nella zona vicina alla sede comunale di via Pavia. La presenza di ordigni residui di questo tipo rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica e richiede l’intervento delle autorità competenti.

GALLIPOLI – Mattinata di paura quella di oggi, a Gallipoli. Nel cuore del Parco della Filosofia, l'area verde di via Firenze situata a breve distanza dalla sede comunale di via Pavia, è stata rinvenuta una bomba carta inesplosa, forse residuo dei pericolosi festeggiamenti della notte di San Silvestro. Già il 1° gennaio erano stati rilevati bagni devastati e rimasugli di fuochi d'artificio nell'area verde di Gallipoli, con pulizie dei volontari dell'associazione Farò.

