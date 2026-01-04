Donna scopre di avere un tumore ovarico da 6 chili | non avvertiva nessun dolore Salva dopo un intervento durato sei ore

Una donna di 69 anni ha scoperto di avere un tumore ovarico di circa 28 centimetri, senza manifestare sintomi. Dopo un intervento di sei ore, è riuscita a salvarsi. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli regolari e di un’attenta diagnosi precoce, anche in assenza di segnali evidenti.

Intervento Chirurgico Efficace: Donna Sconfigge un Tumore Ovarico di Sei Chili - Un intervento chirurgico innovativo ha salvato la vita a una donna di 69 anni affetta da un tumore ovarico di sei chili. tuobenessere.it

Ha un tumore ovarico di circa 6 kg, ma non se ne accorge: 69enne salva a Natale grazie all'eccellenza dei medici torinesi - Era arrivata all'ospedale Sant'Anna di Torino a metà dicembre, senza immaginare di avere un tumore grande quanto una gravidanza gemellare al nono mese ... torinotoday.it

