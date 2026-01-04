Donna scopre di avere un tumore ovarico da 6 chili | non avvertiva nessun dolore Salva dopo un intervento durato sei ore

Una donna di 69 anni ha scoperto di avere un tumore ovarico di circa 28 centimetri, senza manifestare sintomi. Dopo un intervento di sei ore, è riuscita a salvarsi. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli regolari e di un’attenta diagnosi precoce, anche in assenza di segnali evidenti.

Una donna di 69 anni conviveva con un tumore alle ovaie di dimensioni mostruose - circa 28 centimetri di diametro - senza avvertire il minimo dolore. La situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Leggo.it

