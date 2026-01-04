Donna accusa un malore nelle campagne sindaco diretto alla partita passa di lì e presta i primi soccorsi

Durante un evento sportivo nelle campagne, una donna ha accusato un malore. Il sindaco, che stava passando lungo l’ex SS16Ter, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dei servizi sanitari. Era diretto a San Paolo di Civitate, accompagnando la squadra dell’A.S.D. Frentania impegnata nell’ultima giornata del Girone H di Coppa Molise. Un intervento tempestivo che ha contribuito alla sicurezza della donna.

Era diretto a San Paolo di Civitate, al seguito dell'A.S.D. Frentania, impegnata nell'ultima giornata del Girone H di Coppa Molise, e il suo passaggio lungo l'ex SS16Ter si è rivelato provvidenziale. Protagonista il sindaco reggente di Serracapriola, Michele Leombruno, che ha prestato i primi.

