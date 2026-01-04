Donna accoltellata in casa a Capriolo fermato il marito

A Capriolo, una donna è stata ferita con un’arma da taglio nell’abitazione della coppia situata nei pressi di largo Ochi, in località Redona-Largo Terzi. Dopo gli eventi, il marito è stato fermato dalle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, e le indagini sono affidate alle autorità competenti.

