Donna accoltellata in casa a Capriolo fermato il marito

Da ilgiorno.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capriolo, una donna è stata ferita con un’arma da taglio nell’abitazione della coppia situata nei pressi di largo Ochi, in località Redona-Largo Terzi. Dopo gli eventi, il marito è stato fermato dalle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, e le indagini sono affidate alle autorità competenti.

I fatti, secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sarebbero avvenuti nell’alloggio della coppia, che si trova nei pressi di largo Ochi, in località Redona-Largo Terzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

donna accoltellata in casa a capriolo fermato il marito

© Ilgiorno.it - Donna accoltellata in casa a Capriolo, fermato il marito

Leggi anche: Capriolo, donna accoltellata al collo: è gravissima. Fermato il marito

Leggi anche: Brescia, donna accoltellata dal marito a Capriolo: è grave

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

donna accoltellata casa caprioloCapriolo, donna accoltellata al collo: è gravissima. Fermato il marito - I fatti sarebbero avvenuti nell’alloggio della coppia, che si trova nei pressi di largo Ochi, in località Redona- msn.com

donna accoltellata casa caprioloAccoltellata dal marito a Capriolo, grave ma medici ottimisti - La coppia italiana ha tre figli ma nessuno di loro era in casa al momento dell’aggressione. giornaledibrescia.it

donna accoltellata casa caprioloDonna accoltellata dal marito nel Bresciano, è grave - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.