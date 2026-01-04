Donald Trump il Gladiatore e la propaganda social da ‘arrivano i nostri’ | così cringe da risultare raffinata ed efficace
Recentemente, sui profili Instagram ufficiali di Donald Trump e della Casa Bianca è stato pubblicato un reel intitolato “President Trump preparing his team for 2026”. Il video combina immagini di Trump in diversi contesti militari con clip tratte dal film “Il Gladiatore”, creando un’immagine simbolica che mescola propaganda politica e riferimenti cinematografici. Questa modalità di comunicazione solleva riflessioni sulla strategia comunicativa e sull’uso delle immagini nella sfera pubblica.
Detto fatto. Sei giorni fa, sulle pagine Instagram “potus” e “whitehouse”, cioè rispettivamente di Donald Trump e del suo posto di lavoro, era comparso un reel intitolato “President Trump preparing his team for 2026”, Trump mentre prepara la sua squadra per il 2026, consistente in un frullato di immagini di mister President in giro per portaerei e basi militari e di Russell Crowe alias Massimo Decimo Meridio nel “Gladiatore” di Ridley Scott. Naturalmente, proprio la scena in cui Crowe ordina ai legionari: “Al mio segnale, scatenate l’inferno”, prima della più improbabile battaglia romana mai rappresentata sul grande schermo e forse anche sul piccolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
