Don Tonino Ardore celebra 25 anni di sacerdozio

Don Tonino di Ardore celebra 25 anni di sacerdozio, un traguardo importante per la comunità locale. In questi anni, ha offerto sostegno e guida spirituale, contribuendo alla crescita e alla coesione del paese. L’evento rappresenta un’occasione per riconoscere il suo impegno e la sua dedizione, rafforzando i legami tra i membri della comunità e valorizzando il ruolo di un sacerdote che ha fatto la differenza nel tempo.

Una comunità unita per celebrare i 25 anni di sacerdozio di Don Tonino, guida spirituale e riferimento umano per Ardore. La comunità di Ardore ha vissuto una giornata di intensa spiritualità e profonda partecipazione in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di Don Tonino, parroco che da quindici anni rappresenta una guida attenta, umana e instancabile per l'intero territorio. La celebrazione ha riunito fedeli, istituzioni e cittadini in un clima di sincera gratitudine e autentica comunione ecclesiale. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Domenico Battaglia, la cui partecipazione ha conferito alla giornata un valore speciale. Con profonda gratitudine e sincera emozione, la comunità di Ardore desidera esprimere il proprio ringraziamento per la straordinaria celebrazione che ha segnato il 25° anniversario di sacerdozio del nostro parroco, don Tonino, che da quindici anni guida la comunità.

