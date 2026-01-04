Don Rodrigo aggredito Interrogato l’indagato | Mi sono sentito offeso da alcune frasi del prete

Il 30 dicembre scorso, in via Castel Maraldo a Modena, don Rodrigo Gaviria Grajales è stato aggredito. Durante l’interrogatorio di garanzia, durato pochi minuti, il ventinovenne indagato ha dichiarato di essersi sentito offeso da alcune frasi del prete. La giudice Daniela Pianezzi ha chiesto se avesse ulteriori commenti rispetto a quanto già riferito ai carabinieri subito dopo l’arresto, nel contesto dell’indagine per tentato omicidio.

È durato una manciata di minuti, il tempo per la giudice delle indagini preliminari Daniela Pianezzi di chiedere all'indagato se avesse qualcosa da aggiungere a quanto già riferito subito dopo l'arresto ai carabinieri, l'interrogatorio di garanzia al ventinovenne accusato di tentato omicidio del prete colombiano don Rodrigo Gaviria Grajales avvenuto il 30 dicembre scorso in via Castel Maraldo, in pieno centro a Modena. La gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato. Per ora, dunque, il quadro accusatorio rimane quello ricostruito dagli inquirenti che nell'arco di poche ore hanno dato un nome e un volto al giovane autore del terribile agguato, un attacco che solo per un soffio non è stato mortale.

