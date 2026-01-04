Don Helmut ‘legge’ la città | Manca la fraterna convivenza Sistema di valori da ripensare

Don Helmut osserva la città sottolineando l’assenza di una fraterna convivenza e la necessità di ripensare i nostri valori. In un contesto dominato dal materialismo, le parole chiave per un cambiamento sono solidarietà, fratellanza e dialogo. Solo attraverso questi principi si può promuovere un senso di comunità più autentico e sostenibile, recuperando il senso di appartenenza e rispetto reciproco nella società.

Solidarietà, fratellanza, dialogo: sono le tre parole chiave per ribaltare la cultura "materialista" che dilaga nella società. Nel 2026 appena iniziato don Helmut Szeliga, parroco di San Giusto, confida nell'impegno di tutti, dai politici ai cittadini per un contributo fattivo alla lotta alla povertà, quella materiale ma anche quella culturale, al lavoro povero e allo sfruttamento, per ridurre la forbice della disuguaglianza sociale. "Prato – dice don Helmut – è una città sempre più multiculturale, con un quarto della popolazione residente straniera e ogni comunità è come se vivesse nella propria isola culturale.

