Dominio Napoli all’Olimpico | Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio

Da sportface.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di oggi all’Olimpico, il Napoli conquista una vittoria significativa contro la Lazio. Con una prestazione solida, gli azzurri si impongono con due reti decisive firmate da Spinazzola e Rrahmani, portando a casa tre punti importanti in classifica. La Lazio, invece, non riesce a reagire, subendo un risultato negativo in una partita che ha evidenziato le differenze sul campo.

Niente da fare per la Lazio che cede nettamente contro il Napoli. Gli azzurri ottengono tre punti molto importanti. Il 2026 del Napoli inizia nel migliore dei modi. Il club azzurro ottiene tre punti pesanti espugnando l’Olimpico con un 2 a 0 che sta quasi stretto agli azzurri, gara davvero senza storia e che vede . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Spinazzola più Rrahmani, il Napoli vince all’Olimpico: 2-0 alla Lazio

Leggi anche: Lazio Napoli 0-2: colpo all’Olimpico di Conte, Spinazzola e Rrahmani rispondono al Milan! Nel finale succede di tutto, com’è andata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

dominio napoli all8217olimpico spinazzolaCalcio, Lazio-Napoli 0-2: decidono Spinazzola e Rrahmani - Bastano venti minuti arrembanti al Napoli per espugnare l'Olimpico e battere 2- sport.tiscali.it

dominio napoli all8217olimpico spinazzolaLe pagelle di Lazio-Napoli 0-2: benvenuti al Politano-show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. Pellegrini-Marusic da incubo, si salva Romagnoli - show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. eurosport.it

Il Napoli risponde al Milan: Spinazzola e Rrahmani piegano la Lazio, 2-0 e un finale elettrico - Con i gol di Spinazzola e Rrahmani il Napoli piega la Lazio e resta in scia del Milan capolista, in attesa della sfida dell'Inter contro il Bologna. tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.