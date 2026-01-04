Dominio Napoli all’Olimpico | Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio

Nel match di oggi all’Olimpico, il Napoli conquista una vittoria significativa contro la Lazio. Con una prestazione solida, gli azzurri si impongono con due reti decisive firmate da Spinazzola e Rrahmani, portando a casa tre punti importanti in classifica. La Lazio, invece, non riesce a reagire, subendo un risultato negativo in una partita che ha evidenziato le differenze sul campo.

Le pagelle di Lazio-Napoli 0-2: benvenuti al Politano-show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. Pellegrini-Marusic da incubo, si salva Romagnoli - show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. eurosport.it

Il Napoli risponde al Milan: Spinazzola e Rrahmani piegano la Lazio, 2-0 e un finale elettrico - Con i gol di Spinazzola e Rrahmani il Napoli piega la Lazio e resta in scia del Milan capolista, in attesa della sfida dell'Inter contro il Bologna. tuttomercatoweb.com

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire Gol di Spinazzola e Rrahmani. Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. Lazio nervosa per frustrazione. “Conte in tuta davanti a Sarri, poesia pu - facebook.com facebook

#Napoli , l’era #DeLaurentiis : dal fallimento al dominio italiano #europacalcio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.