Domenica In Raoul Bova | Non sono mai sceso a compromessi

Raoul Bova è stato ospite a Domenica In, dove ha discusso della nuova stagione di Don Matteo, in partenza l’8 gennaio. Durante l’intervista, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza personale e professionale, sottolineando l’importanza di mantenere fede ai propri principi senza scendere a compromessi. L’intervento offre uno sguardo sincero sulla sua carriera e sui valori che lo guidano.

