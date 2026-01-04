Domenica In Raoul Bova | Non sono mai sceso a compromessi

Raoul Bova è stato ospite a Domenica In, dove ha discusso della nuova stagione di Don Matteo, in partenza l’8 gennaio. Durante l’intervista, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza personale e professionale, sottolineando l’importanza di mantenere fede ai propri principi senza scendere a compromessi. L’intervento offre uno sguardo sincero sulla sua carriera e sui valori che lo guidano.

Raoul Bova a Domenica In ha parlato della nuova stagione di Don Matteo, che partirà l'8 gennaio, ed ha fatto una riflessione su ciò che gli è accaduto quest'estate.

