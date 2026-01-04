Domenica In malore per Loredana Lecciso alla stazione | cosa è successo

Domenica In, episodio di preoccupazione per Loredana Lecciso alla stazione di Milano. La showgirl ha accusato un malore mentre si trovava presso la Stazione Centrale, creando momenti di apprensione. Di seguito, i dettagli su quanto accaduto e le conseguenze di questo episodio inatteso.

Momenti di paura per Loredana Lecciso, che nelle scorse ore ha vissuto una disavventura inattesa mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano. La compagna di Al Bano ha raccontato di aver avuto un malore proprio mentre era in partenza per Roma, dove avrebbe dovuto partecipare come ospite a Domenica In. Secondo quanto riferito dalla stessa Lecciso, il mancamento è avvenuto improvvisamente, causandole una caduta a terra davanti ad altri viaggiatori. Un episodio che ha suscitato preoccupazione, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Il malore alla Stazione Centrale di Milano. Loredana Lecciso si trovava all’interno della Stazione Centrale di Milano quando ha accusato il malessere. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

