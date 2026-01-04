Domenica In | il 4 gennaio ospiti Raul Bova Enrica Bonaccorti Al Bano Carrisi Loredana Lecciso e Toni Servillo

Il 4 gennaio, su Rai1, torna l’appuntamento domenicale con “Domenica In”, condotto da Mara Venier. L’emittente propone un programma di intrattenimento con ospiti di rilievo, tra cui Raul Bova, Enrica Bonaccorti, Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Toni Servillo. L’appuntamento, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, offrirà un momento di confronto e relax per il pubblico, con la partecipazione di diversi volti noti del panorama italiano

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Torna domenica 4 gennaio l’appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, dalle 14 su Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Una puntata che unisce spettacolo, riflessione e grandi emozioni, con volti che hanno fatto la storia della televisione, del cinema e della musica italiana. Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction che tornerà su Rai1 dall’8 gennaio con dieci imperdibili puntate. A seguire, Enrica Bonaccorti si racconterà in un’intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, senza nascondere la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

